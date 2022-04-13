22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumartesi günü kutlanacak. Bayram öncesindeki gün olan 22 Nisan ise resmi tatil kapsamında yer almıyor. 22 Nisan günü tatil ya da yarım gün olmayacak, resmi ve özel kurumlar normal mesai saatlerinde devam edecek.

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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Bayramdan bir önceki olan 22 Nisan günü tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. 22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi, aynı zaman da yarım gün tatil değil. 22 Nisan bankalar, noter, sağlık ocakları ve okullar olağan işleyişine devam edecek.

22 NİSAN TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 22 Nisan tarihine dair bilgi yer almıyor. 22 Nisan'da yarım gün tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Cumartesi Yılbaşı 23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı 19 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı