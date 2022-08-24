22 yaşındaki gençten Akşener’e enflasyon isyanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, gençlerle buluşmasından bir bölümü sosyal medyadan yayınladı. Bir gencin, "Şimdi benzine 2 lira indirim gelmiş. Dolar 1 lira düşmüş. Alkış kıyamet. Bıçağı size 8 santim saplayanın 3 santim geri çekmesi lütuf değildir ve tebriki, teşekkürü hak etmez" sözleri konuşmaya damgasını vurdu.

Fatma VURGUN

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlerle olan buluşmasından bir kesiti sosyal medya üzerinden paylaştı. Videoya bir gencin sözleri damga vurdu.

“BİR YEMEĞİ LÜKS OLARAK GÖRÜYORLAR”

“Sarayda insanlar 50 çeşit yemeğin arasında kaybolurken bizde makarna seçenekleri arasında kayboluyoruz” diyen bir genç şöyle konuştu:

“18 yaşından beri sigortalı çalışıyorum. 22 yaşındayım şu anda. Bu çalışma temposuyla okumamış bile olsam açık öğretimde üniversite okuyorum ama Avrupa’da bir ülkede olsam bir evim bir arabam olurdu. Ama şimdi mesela ben tek başıma bir ev, bir araba alamam. Yani bizim gençlere bir kahveyi, bir yemeği lüks olarak görüyorlar.

O sokaktaki amcalar diyor ki; ‘O zaman yeme, içme’ E diyor ki; ‘Çıkar telefonunu’ Bu telefonu onlara çıkartıp göstereceğim ve diyeceğim ki, ‘Bu telefon 3 bin lira’ 300 dolar bu telefon yurt dışında.

Onlar kullanmıyor bunu. Bizim gibi 3. sınıf ülkelere gönderiyorlar. Onlar bunu 300 birime alırken biz bunu neden bir maaşın daha fazlasına alıyoruz? Şimdi benzine 2 lira indirim gelmiş. Dolar 1 lira düşmüş. Alkış kıyamet. Bıçağı size 8 santim saplayanın 3 santim geri çekmesi lütuf değildir ve tebriki, teşekkürü hak etmez.”

“GENÇLİĞİMİN BEDELİNİ BANA KİM VERECEK?”

Avrupa’da yaşamak istediğini söyleyen genç, “Çünkü evet, belki bu ülke düzelir. ‘Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır’ diyor Atatürk. Elbette düzelir ama ben 35 yaşıma geldiğimde bu ülke düzeldiğinde 22 yaşımın ve 35 yaşımın arasındaki gençliğimin bedelini bana kim verecek? Hayal kuramıyoruz, umut edemiyoruz. 22 yaşındayım ama aklımda tamamen stres, zamlar, marketten morali bozuk çıkmayan var mı? Süt alıyordum. Bir hafta 8 lira, 10 lira, 12, 14,16,18 lira. Şimdi 20 lira sütün litresi. Ben bıraktım içmeyi. Gelişimi tamamladığımı düşünüyorum. Ama çocuğu olan ne yapacak? Mecbur onu almak zorunda olan insan ne yapacak? Afette evi yanmış insanlara çay atan insan bunu bilmez ki” ifadelerini kullandı.

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