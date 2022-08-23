30 Ağustos resmi tatil mi, Zafer bayramı hangi gün?

30 Ağustos, İstiklal Savaşı'nda düşman kuvvetlerin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafere imza atılan olması nedeniyle her sene resmi tatil olarak yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 1926'dan itibaren kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe geliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

30 Ağustos 1922 tarihinin Zafer Bayramı olarak kutlanmasının nedeni İstiklal Savaşı'nda düşman kuvvetlerin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafer olmasıdır. Bundan dolayı 30 Ağustos, Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Bu sene de kutlanacak olan Zafer bayramı öncesinde vatandaşların merak ettiği konuların başında 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusu geliyor.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe geliyor.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.