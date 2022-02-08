30 yıl sonra PKK’dan ayrıldı, teslim olup ailesiyle buluştu

1992 yılında katıldığı terör örgütü PKK/KCK bünyesinde yer alan O.D., ikna çalışmaları sonucu Mersin polisine teslim oldu. Kardeşiyle buluşan O.D, teslim olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Oradaki yaşam zor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de polisin ikna çalışmaları sonucu 1992 yılında terör örgütü PKK/KCK’ya katılan O.D., teslim oldu. Teslim olduğu için mutlu olduğunu belirten ve kardeşiyle buluşmasında duygulu anlar yaşan O.D., “Oradaki yaşam zor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne 1992 yılında katılan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan O.D., ikna edilerek teslim oldu.

“HER GÜN ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ”

Emniyet Müdürlüğünde kardeşiyle buluşarak, duygu dolu anlar yaşayarak hasret gideren O.D, örgütün kendisine verdiği ideolojik propagandaya kanarak dağa gittiğini söyledi. Dağdaki yaşamın oldukça zor olduğunu ve her an ölüme burun buruna olduklarını dile getiren örgüt mensubu O.D şunları söyledi:

“Oradaki yaşam zor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Kaç sefer teslim olmaya niyetim olsa da oradaki örgüt mensupları, ‘sakın gitmeyin. Türkiye Cumhuriyeti sizi yakalar, işkence yapar, cezaevine koyar’ diyorlardı. Ancak ben bunlara inanmadım. Mersin Emniyetindeki personelin çabalarıyla, onların verdiği güvenle buraya geldim.

Söyledikleri o bütün işkence olayları yaşanmadı. Hatta ailesel bir yaklaşım sergilediler. Bundan dolayı çok mutluyum ve herkese çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır annelerine de buradan selam gönderiyorum. Oradaki mücadelelerine destek veriyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Benim yaşadığım mutluluğu onlarda yaşarlar.”

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