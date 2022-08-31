34 kişinin öldüğü tanker patlaması Yargıtay’ı ikiye böldü

Diyarbakır-Bingöl karayolunda LPG yüklü bir tankerin kaza yapması sonucu yoldan geçen iki yolcu otobüsünün alev almasıyla 34 kişinin diri diri yanarak can verdiği kazayla ilgili Yargıtay, tanker şoförüne verilen 14 yıl cezayı onadı, ancak taşımacı firmanın sahibine verilen 12 yıl cezayı fazla bularak bozdu. İki üye ise cezası onanan şoföre verilen cezayı az buldu, taşımacı firma sahibine verilen cezanın ise hukuka uygun olup onanması gerektiği yönünde karara muhalif kaldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır-Bingöl karayolunda 21 Temmuz 2014 günü Faysal Yıldız'ın kullandığı 47 NG 228 plakalı LPG yüklü tanker devrildi. Tankere bağlı LPG yüklü dorseden yola gaz sızıntısı oldu. Bu sırada seyir halindeki 21 GS 235 plakalı Star Diyarbakır, 33 SV 815 plakalı Has Bingöl firmasına ait iki yolcu otobüsü ile 34 BV 0236 plakalı özel bir araç sızan gazın etkisiyle yanarak küle döndü.

Alevlerin arasında kalan 34 yolcu diri diri yanarak can verdi, 38 yolcu ağır yaralandı. Bilirkişi raporuna göre şoför asli kusurlu bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi Faysal Yıldız'ı “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 14, Nakliye firması sahibi İbrahim Aydın'ı da aynı suçtan 12 yıl hapisle cezalandırdı. İstinaf Mahkemesi bu kararı onadı.

YARGITAY İKİYE BÖLÜNDÜ, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, şoför Faysal Yıldız'ın daha önce de aynı yolu kullandığı için güzergâha aşina olduğunu, olay yerinde çok sayıda “Tehlikeli Viraj” yazılı uyarıcı yön levhaları bulunmasına rağmen, bu uyarıları ve aşina olduğu yolun durumunu dikkate almadığına dikkat çekti. Asli kusurlu olan sanığa yerel mahkemenin verdiği ceza miktarının isabetli olduğunu belirten Yargıtay 14 yıl cezanın oy çokluğuyla onanmasına karar verdi.

“YEDEK ŞOFÖR BULUNDURMALIYDI AMA CEZA YİNE DE FAZLA”

Yargıtay, nakliye şirketi sahibi İbrahim Aydın'ın ise taşımasını yaptığı LPG'nin özelliklerini ve tehlikelerini bilmesine rağmen, acil durumda şoförlerin nasıl davranması gerektiğine dair etkin bir organizasyon oluşturmadığını, yasal zorunluluk olmasına rağmen, yedek şoför bulundurmadığının altını çizdi.

Yargıtay, sanık Aydın'ın şoförün bu şekilde araç kullanmasını engelleyici önlemleri almadığını belirterek, kazaya tali kusurlu olarak sebebiyet verdiği halde yerel mahkemece 12 yıl hapisle cezalandırılmasını fazla buldu.

“NAKLİYECİLİK YASAĞI YASAYA UYGUN DEĞİL”

Sanığın olaydaki rolü dikkate alındığında, cezada orantılılık ilkesi, adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun, alt sınırdan makul oranda uzaklaşılarak bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek alt sınırdan çok fazla uzaklaşılarak üst seviyeden ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Sanığın, çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde nakliyecilik ve tehlikeli madde üretimi yapmaktan 3 yıl süreyle yasaklanmasını da yasaya aykırı bulan Yargıtay hükmü oy çokluğuyla bozdu.

İKİ ÜYE: ŞOFÖRÜN CEZASI ARTIRILMALI

Dairenin iki üyesi, şoför Faysal Yıldız hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğini, nakliyeci İbrahim Aydın'a verilen 12 yıl cezanın ise doğru ve isabetli olduğunu belirterek karara muhalefet şerhi yazdırdı. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için azami hız sınırının 50 kilometre olduğunu, ancak tankerin fren izleri baz alındığında hızının 96 kilometreye tekabül ettiğini belirtti.

Yolun dar ve virajlı, olduğu, tehlikeli madde taşıyan büyük araç sürücülerinin olumsuz şartlara sahip yolda güvenli seyahat için 50 olan yasal hız limitinin altında seyretmelerinin zorunlu olduğu belirtilen muhalefet şerhinde, şoförün Giresun'dan yola çıkıp kaza yerine gelene kadar 12 saat mola vermeden araç kullandığı için yorgunluk, dikkat dağınıklığı, uykusuzluğun etkisiyle kazaya neden olduğu ifade edildi.

Kaza ile patlama anı arasında 35 dakikalık bir süre geçmesine rağmen sanığın, LPG'den kaynaklı patlama olabileceğine dair kolluk kuvvetlerini, işverenini bilgilendirmediği için bilinçli taksir suçundan cezalandırılması gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek verilen mahkûmiyet kararının yasaya aykırı olduğunu belirtildi.

“NAKLİYECİ TEHLİKELİ MADDE BİLİNCİNİ ŞOFÖRLERE VERMELİYDİ”

İki muhalif üye, dairenin 12 yıl hapis cezasını fazla bularak mahkûmiyet hükmünü oy çokluğuyla bozduğu nakliye sahibi İbrahim Aydın'a verilen cezanın ise doğru ve orantılı olduğunu belirtti. Firma sahibinin sadece mesleki yeterlilik belgesi gibi zorunlu kılınan amir hükümlerini yerine getirmenin dışında, yaptığı işin tehlike boyutuna uygun bir organizasyon kurmadığı gibi, işçilerin taşıdıkları malzemenin tehlikeliliği konusunda gerekli iş güvenliği bilincine sahip olmalarını sağlayacak önlemler almadığına dikkat çekti.

Bilirkişi raporunda yüzde 3 tali kusurlu olduğu belirtilmiş olsa da, tankerle taşınan LPG'nin çok tehlikeli olduğunu dikkate alarak çalışma biçimlerini şoförlerin tercihlerine ve gelişigüzel davranışlarına bırakmaması, yedek şoför bulundurması gerekirken, tek şoförle 12 saat araç kullandırdığı için asli kusurlu olduğundan verilen cezanın doğru olduğu belirtildi.

İstinaf Mahkemesi, onadığı yerel mahkeme kararının doğru olduğunu belirtip, ikinci kez ayrı kararda direnince dosya kesin ve nihai bir karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderildi. Kurul, iki üyenin muhalif kaldığı gibi şoföre bilinçli taksirden ceza verilmesi gerektiğine karar verirse şoför Faysal Yıldız 20 yıl hapisle cezalandırılacak.

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