37 ile uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın

Yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6-10 dereceye düşeceği tahminlerine karşılık AFAD, 37 ildeki vatandaşa önemli uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugünden itibaren sıcaklıklar giderek düşecek, yağmur ve kar yağışları ise artacak.

Bu nedenle başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde AFAD koordinasyonunda hazırlık yapıldığı bildirildi. İl AFAD Merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiği belirtilirken, 37 ilde valilikler, belediyeler, il özel idareleri, karayolları, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Türk Kızılay ve STK'lar ile birlikte tedbirler alındı.

Olası risklerin azaltılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar, kuruluşlar ve STK'lar hazırlıklarını tamamlarken, çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, 2021'de yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi'ne göre yürütülüyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayı temsilcileri, bugün 21.00 itibarıyla, Başkanlık AFAD Merkezinde 7/24 esasına göre görev yapmak üzere davet edildi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALİNİN 6-10 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Sıcaklıkların hafta boyunca azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. 9 Mart'tan itibaren Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Konya ve Isparta'da, 10 Mart'tan itibaren İstanbul, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusu, Kıyı Ege ve Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgâr ve denizlerimizde fırtına beklenirken Ege ve Akdeniz'de zirai don tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ayrıca çığ tehlikesi bulunuyor.

AFAD’DAN VATANDAŞA UYARI

AFAD, tahminler doğrultusunda vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemleri şöyle paylaştı;

Buzlanma ve Don Tehlikesine Karşı Alınabilecek Önlemler:

Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır.

Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmelidir.

Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmelidir.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalıdır.

Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalıdır.

Araç Kullanırken Buzlanma ve Don Olayından Korunmak için Alınabilecek Önlemler:

Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalıdır. (Kar lastikleri kullanılmalıdır)

Seyahat öncesi, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalıdır.

Aile ve yakınlara yer ve rota ile ilgili bilgi verilmelidir.

Her zaman görülemeyen şeﬀaf ve kaygan bir buz tabakası olan “siyah buza” dikkat edilmelidir.

Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır.

Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalıdır.

Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurulmalıdır.

Fırtına öncesi ve sırasında alınabilecek önlemler:

Fırtına uyarıları takip edilmelidir.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

Kapı ve pencereler sağlamlaştırılmalı, pencere kenarlarından uzak durulmalıdır.

Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Çatı ve balkonlarda bulunan eşyalara ve tabelalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri

Yanan sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler düzenli olarak çıkartılmalıdır.

Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda, sobalar yakılmamalıdır.

İtfaiye Müdürlüğü'nden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalıdır.

Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava

akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir.

Kazanlar (Soba) TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Doğalgaz zehirlenmelerinden korunma yöntemleri

Doğalgaz cihazlarına yeterli oksijen girmesini sağlayan açıklıklar kapatılmamalıdır.

Ev ve iş yerlerinden kullanılan cihazların bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Doğalgaz kaçaklarının tespiti için gaz dedektörleri kullanılmalıdır.”

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