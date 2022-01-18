4 ilde okullara kar tatili

Yurdun birçok yerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı illerde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Denizli’de ise 13 ilçedeki okullarda eğitime ara verilirken Bilecik ve Uşak'ta 1 gün Adıyaman'da 2 gün süreyle okullar tatil edildi.

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Türkiye’nin birçok yerini etkisi altına alan kar yağışı yağışı eğitimi engelledi. Uşak'ta kent merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi. Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada özel ve resmi okulların yanı sıra, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitime bugün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelin ise idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Denizli'de ise özellikle ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Çameli, Çivril, Acıpayam, Serinhisar, Buldan, Baklan, Bekilli, Çal, Babadağ, Honaz, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde eğitime ara verildi. Sarayköy'de ise taşımalı eğitime tabi okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde belediye ekipleri kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlattı.

ADIYAMAN’DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bu gün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BİLECİK’TE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bilecik’te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası okullar tatil edildi.

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.