40 kişi birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki inşaat grubuna ait işçilerin akşam saatlerinde sözlü tartışması tekme tokatlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada ikisi ağır 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. 20 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde inşaatlarda çalışan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Başta 10-12 kişilik olan grup kısa sürede yaklaşık 40 kişiye çıktı. Sözlü ve tekme tokatlı kavgada daha sonra bıçak, sopalar ve demir çubukların kullanıldığı belirtildi.

YARALILAR KALDIRIMA YIĞILDI

Kavganın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulanslar gönderildi. Kaldırıma düşen yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kavgada ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı ve ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedavi altına alındıkları belirtildi.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavgaya karışan gruptaki bazı kişilerin olay yerinden kaçmasının ardından polis olaya karışanların yakalanması için soruşturma başlattı. 20 kişi gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yerinde bulunan turizmcilerden Turan Akyüz, “Bölgede geçen yıllarda yine büyük kalabalık ölçekte kavgalar çıkmıştı. Bu kez de yine kalabalık iki grup bıçaklarla birbirine saldırmışlar. Bunlar bir turizm kentine yakışmayan olaylar. Yaralılar hastanelere götürüldü. Poliste onlarca kişiyi gözaltına aldı” diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü yaralılardan birinin acil ameliyata alındığı öğrenildi.