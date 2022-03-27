5.5 milyon kişi fetva takip etti

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Faaliyet Raporu yayınlandı. Kurulun yayınladığı fetvalar sistem üzerinden bir yılda tam 5 milyon 531 bin 929 kez görüntülendi.

Ali Ekber ERTÜRK

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayınladığı fetvalarla ilgili de ayrıntılı bilgilere yer verildi. Buna göre Kurul'un yayınladığı fetvalar sistem üzerinden 1 yılda tam 5 milyon 531 bin 929 kez görüntülendi. 2021'de yayınlanan fetvalarla ilgili diğer bilgiler şöyle:

– fetva.diyanet.gov.tr üzerinden 56 bin 189 ve e-Devlet üzerinden 29 bin 140 soru talebi alınıp tamamı Kurul tarafından cevaplandırıldı.

– 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı‘nda 770 bin 3 adet dini bilgi talebi karşılandı.

– Mobil Fetva indirme sayısı ise 38 bin 250 oldu.

– Kurul'un yayınladığı fetvalar, e-Devlet, fetva.diyanet.gov.tr ve goruntulufetva.diyanet.gov.tr üzerinden 5 milyon 531 bin 929 kez görüntülendi.

– Kurul tarafından kendisine yapılan 373 adet başvuru cevaplandırıldı.

Raporda ayrıca, fetvalarla ilgili şu ifadeler yer verildi:

“Vatandaşlarımıza fetva hizmeti sunduğumuz kurul.diyanet.gov.tr, fetva.diyanet.gov.tr adresi ile e-Devlet sistemindeki veri tabanımızda adak, yemin, ahlak, aile hayatı, inanç, hurafeler, dinler, dua ve zikir, hac, umre, Hz. Peygamber, kadınlara özel, Kur'an-ı Kerim, kurban, mezhepler, miras ve vasiyet, namaz, oruç, sosyal hayat, taharet, tasavvuf, ticari hayat, tıp ve sağlık, vakıf, yiyecek ve içecekler, zekât ve sadaka gibi ana konulara dair sıkça sorulan sorular yayınlanarak vatandaşların erişimine sunulmaktadır.”