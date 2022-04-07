5 günde şef oldu! Hızlı yükselişi baş döndürdü

Sakarya Adliyesi'nde zabıt katibi görevindeyken, kurum değişikliği yaparak Yalova Üniversitesi'nde işe başlayan Canan Porgalı'nın önce Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri, oradan da Rektörlük Hukuk Müşavirliği'ne şef olarak atandığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Sakarya Adliyesi’nde zabıt katibi görevindeyken kurum değişikliği yaparak Yalova Üniversitesi’nde işe başlayan Canan Porgalı’nın hızlı yükselişi baş döndürdü.

5 GÜNDE İKİ ATAMA YAPILDI

Sakarya Adliyesi’nde görevli zabit katibi Canan Porgalı, yaklaşık 10 gün önce kurum değişikliği yaparak Yalova Üniversitesi’nde, işe başladı. Porgalı, 4 Mart tarihinde, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreteri kadrosuna naklen ataması yapıldı. Ardından 9 Mart tarihinde de Rektörlük Hukuk Müşavirliği’ne şef olarak atandı.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’nün ilgili atama yazılarında şöyle denildi;

“Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreteri kadrosuna naklen ataması yapılan Canan Porgalı, 04.03.2022 tarihinden itibaren görevine başlamıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Üniversitemiz Rektörlüğüne 07/03/2022 tarih ve 2200012733 sayılı yazı ile atanan Canan Porgalı. “Şef” unvanı ile Hukuk Müşavirliğimizde 09/03/2022 tarihi itibariyle göreve başlamıştır. Bilgilerinizi arz ederim.”

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