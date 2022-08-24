5 liraya ürettiği domatesi 3 liraya satamayan çiftçi isyan etti

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi'nde yaylada sera domates üretimi yapan çiftçiler ürünlerinin üretim maliyetinin altında satılması nedeniyle zor günler yaşıyor.

İsmail AKIN

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Bir kilogram domatesin üretim maliyetinin 5 lira olduğu halde 3 liraya satmakta zorlandığını söyleyen çiftçiler, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan destek istediler.

Konu hakkında Meclis'e araştırma önergesi vereceğini söyleyen Cesur, hükümetin bir an önce çiftçinin yaşadığı sıkıntıya kulak vermesi gerektiğini ifade etti.

“GİRDİ MALİYETLERİ ACIL ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLSÜN”

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi’nde yaylada sera domates üretimi yapan çiftçiler aroması, raf ömrü ve lezzeti olan birinci kalite domateslerini 3 lira gibi bir rakama satmakta zorlanıyorlar.

Geçen yıldan bu yana katlanarak artan girdi maliyetlerinin altında ezildikleri söyleyen üreticiler, şu ifadeleri kullandı:

*Kaliteli domateslerimiz maliyet fiyatının altına satılmak zorunda kaldık. Bir kilogram domatesin üretim maliyeti 5 lira, fakat 2 liraya dahi satmakta zorlanıyoruz.

*Bizim ürettiğimiz domatesin aroması, raf ömrü ve lezzeti olan birinci kalite. İhracatın kapalı.

*Geçen seneden bu yana girdi maliyetleri katlanarak artıyor. İhracatın açılması, domates pazarının oluşturulması, tarım kredi kooperatifleri ve ziraat bankası borçlarının ertelenmesi, acilen girdi maliyetlerinin hızlı bir şekilde düşürülmesini talep ediyoruz.

Tüm programlarını iptal ederek Söğütte domates üreticilerini bir araya gelip İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, konuyu meclise ve hükümet yetkililerine aktaracağını, araştırma önergesi vereceğini ve bu konuyu basın yolu ile duyuracağım.

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