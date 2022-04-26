50 milyonluk vurgun davasında şirket yöneticisi tutuklandı

Bodrum'da, vatandaşlardan kar payı dağıtmak adı altında para toplayan ve şikayetler üzerine gözaltına alınan şirket yöneticileri ve çalışanları bugün adliyeye sevk edildi. 50 milyon TL olduğu vurgun yaptıkları iddia edilen şüphelilerden şirket yöneticisi A.Y. tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık iki yıldır vatandaşlardan para topladığı iddia edilen ve bu paraları yerli ve yabancılara kiralayarak yüksek kar payı dağıtma sözü veren ancak hem karı payı hem de ana paraları ödemediği iddia edilen bir emlak şirketinin yöneticilerine yönelik şikayetler üzerine Cuma günü 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Mağdurların kendilerinden aldıkları anaparaları geri iade etmeyen ve yaklaşık 7 aydır kar payı dağıtmayan şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan mağdur sayısının ise 50'yi aştığı belirlendi.

Geçtiğimiz Cuma günü polis tarafından gözaltına alınan şirket yöneticileri ve çalışanlarının arasında bulunduğu A.Y. ile birlikte şirket çalışanları S.Y., N.Y., G.G., C.G. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye gelişleri sırasında bazı mağdurlarında adliyeye gelmesi dikkat çekti.

Mağdurlardan Tuğba Yılmaz “Yüzlerce kişinin parası topladılar, kar payı dağıtacaklardı, bazılarına beş kuruş geri ödeme yapmadılar. İnsanlar bu şirkete güvenerek paralarını yatırdı. Ben kredi kartımdan para çekip yatırdım, ne ana paramı ne de kar paylarını alamadık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şirketin mal varlığı var paralarımızı geri ödesinler” dedi.

ŞİRKET YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Şirket yöneticisi A.Y. tutuklanıp cezaevine gönderilirken S.Y., N.Y., G.G., C.G. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Mahkeme ayrıca şirket yöneticisi A.Y.'nin banka hesaplarına bloke konulmasına, gayrimenkul ve araçlarına şerh konulmasına karar verdi. Zanlının ayrıca 2 milyon TL'ye satın aldığı 3 deveye de el konulduğu öğrenildi.

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