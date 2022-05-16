500 kişiye istihdam yaratacak tesis seneye açılacak

Kırşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, güneş enerjisiyle elektrik üretimine de başladı, 40 milyon tasarruf edecek.

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Kırşehir, 150 bin nüfuslu kültür, sanat şehri. Ahilik geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığı kentte, tam 25 yıl aradan sonra CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu belediye başkanı seçilmişti. Ticari hayatındaki başarıları, halkla iç içe olması, önceki dönemden devredecek borçları ancak başarılı bir iş insanının temizleyeceğine olan inanç da Ekicioğlu'nun seçimi kazanmasında etkili oldu. Kırşehir denilince Neşet Ertaş'ın yeri ayrıdır. Adını taşıyan Kültür ve Sanat Merkezi'nde, “Bozkır Çiçek Açıyor” sloganıyla kitap fuarı açıldı. Başkan Ekicioğlu, fuarda sorularımızı yanıtladı:

SIFIR KREDİ

“Önceki belediyeden 460 milyon borçla belediyeyi teslim aldık. Borç batağında olan belediyeyi alınca çalışanların maaşlarını bile ödeyemeyeceğimiz söyleniyordu. Hiç kredi kullanmadan borçlarımızı 119 milyon liraya indirdik. Kredi kullanımında elbette ki siyasi nedenlerle hiçbir zaman gerekli desteği bulamamış olsak da önceliği tasarrufa vererek halkımızın parasının gereksiz yere çarçur edilmesinin önüne geçtik. Elektrik faturamız aylık 1 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseldi. 70 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı yaptık. Yıllık 35-40 milyon lira elektrik faturasından kurtulmuş olacağız. Artık kendi asfaltımızı da kendimiz üretmeye başladık.

BATIK TESİSİ SATIN ALDI

– Bir dönem yurtdışındaki işçilerin tasarruflarıyla açılan daha sonra işletme sermayesi yetersizliğinden atıl duruma gelen şirketi kurtarmak ve bunu günün koşullarına göre daha farklı alanda değerlendirmek için belediye harekete geçti. Başkan Ekicioğlu, “kamu eliyle nasıl bir yatırım yapacaklarını” şöyle anlattı: “Sanayi yatırımına giriştik. Tarımsal ve hayvansal üretim tesisleri için aldığımız atıl durumdaki şirketin yerine et-süt ve süt ürünleri, bakliyat eleme ve paketleme tesisi kuruyoruz. Yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapıyoruz. Paketleme bölümlerini bu yıl tamamlamış olacağız. Et entegre tesislerimiz gelecek yıl açılacak, 500 kişi istihdam edeceğiz.”

Belediye üretimi desteklemek amacıyla ilk aşamada 10 bin çiftçiye dokunacak, mazot ve gübre desteğinde bulunacak, ürünlerini değerinde alıp, tüketiciye de ucuza vermeyi planlıyor. Ekincioğlu, çiftçiyle sözleşme yapıp alım garantisi vereceklerini belirtti.

Kırşehir UNESCO yaratıcı şehir listesinde

Kırşehir'de Cuma günü açılan ve bu hafta sonuna kadar açık kalacak kitap fuarına da ilk günden itibaren ilgi büyük. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nin bir çok etkinlikte kullanılan kütüphanesinin 4 bin 395 üyesi var. Yaklaşık 200 öğrenciye ders çalışma ortamı sağlanıyor. Başkan Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'in “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na müzik alanında dahil edildiğini belirtti.

Başkan, “Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle müzik alanında sayısız organizasyona imza attık ve atacağız. Gençlik haftası içinde değişik grupları gençlerimizle buluşturacağız. Öğrencilerimize eğitim desteğimiz ise her zaman sürecek” dedi.