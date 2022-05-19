530 dönüm orman, orman sınırı dışına çıkarıldı
Cumhrubaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 530 bin 134 metrekare alan orman sınırları dışına çıkarıldı.
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde Yeşilmezra ve Çevre köyleri sınırları içindeki 530 bin 134 metrekare alan orman sınırları dışına çıkartıldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devlete ait taşınmazın orman tesis etmek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsisiine de karar verildi.