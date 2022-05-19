530 dönüm orman, orman sınırı dışına çıkarıldı

Cumhrubaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 530 bin 134 metrekare alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde Yeşilmezra ve Çevre köyleri sınırları içindeki 530 bin 134 metrekare alan orman sınırları dışına çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devlete ait taşınmazın orman tesis etmek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsisiine de karar verildi.

İlginizi Çekebilir Vatandaşlar ve çevreciler sordu: Orman yolları RES'ler için mi açılıyor?

İlginizi Çekebilir Ormanları yok et, taş ocağı yap Atatürk Havalimanı'nı yık, ağaç dik