564 parsel araziye acil kamulaştırma kararı

Denizli'nin Tavas İlçesine bağlı Avdan Köyünde ilk olarak termik santral yapılmak istendi. Projeye vatandaşların yanı sıra AKP’li belediye başkanları da karşı çıktı.

Selami AYDIN

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Köyündeki tarım arazilerinin acele kamulaştırma kararı kentte tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda birinci derece tarım arazilerini kapsayan toplam 564 parsel için acele kamulaştırma kararı verildi.

Kamulaştırma görevi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verilirken bölgede toplam 3 milyon 764 bin metrekare alanın kamulaştırılacağı kaydedildi.

KAMULAŞTIRMA KARARI TEPKİYLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanlığı kararı daha önce bölgede iki kez çevre mücadelesi veren Denizlilileri şoke etti. Karara tepkiler özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca sosyal medya paylaşımında Resmi Gazetenin sayfalarını paylaşarak; “Tavas-Avdan mahallemizde bugüne kadar görülmemiş sayıda taşınmaz hakkında maden sahası olarak acele kamulaştırma kararı verildi.

Halkın termik santral direnişinin karşısında geri adım atan şirkete büyük kıyak Cumhurbaşkanı kararı ile geldi. Kim ve ne şekilde olursa olsun mücadelemiz her alanda sürecek. Avdan teslim olmayacak” ifadelerini kullandı.

TERMİK SANTRALE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Bölgede geçen yıl bir termik santral yapımı planlanmıştı. Nihai ÇED raporunun ardından bölgedeki zeytinlik alanların ve tarım arazilerinin zarar göreceği endişesi ile Avdan, Denizoluk, Gökçeler köyleri ile Kale ilçesine bağlı Adamarmara, Narlı, Kırköy, Gölbaşı köyleri sakinleri ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri dava açarak itirazda bulunmuştu.

Tarım arazilerinin yanı sıra yerleşim alanlarına da yakın planlanan santral için AKP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AKP'li Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık da karşı çıkmıştı. 150 megavat gücünde planlanan ve iki üniteden oluşacak santral için Denizli'deki çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da ayağa kalkmıştı.

AÇIK KÖMÜR İŞLETMESİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Termik santralin iptalinden sonra bu kez bölgede açık kömür işletmesi açılması çalışmaları başladı. 567 hektar alan üzerine kurulacak işletmenin dış döküm dekapaj sahası ile 602 hektarlık alan kaplayacağı, yıllık 2 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirileceği belirtilmişti. Buradan çıkarılacak kömürün Yatağan Termik Santraline taşınacağı günlük 5 bin 480 ton kömür taşınacağı iddia edilmişti.

İşletmenin birinci derece tarım arazileri üzerine kurulacağı, çevre, tarım ve hayvancılığa büyük zarar vereceği endişesi ile bölge sakinleri bir kez daha mücadele başlatmış ve bu proje de rafa kalkmıştı.

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