6 evraktan biri icra tebligatı

Muhtarlıklar icra tebligatlarından geçilmiyor. Muhtarlığa gelen her 6 evraktan biri icra tebligatı...

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Muhtarlıklar, icra tebligatlarından geçilmiyor. Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ayrancı Mahallesi Muhtarı Elif Doğan, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Doğan, muhtarlığa gelen her 6 evraktan birinin icra tebligatı olduğunu söyledi.

Doğan “Tebligatlar o kadar yoğun ki, muhtar olarak asıl yapmamız gereken görevlerimizi aksatmamıza sebep oluyor. İcra takibinin yanı sıra, iş mahkemesi, sulh hukuk, noter, ev sahibi, kiracı ilişkisine dair ve ekonomik sorundan kaynaklanan evraklar yoğunlukta. Bu tür tebligatlar, ekonomik sorunlarla birlikte giderek artıyor” dedi ve şunları söyledi:

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

– Bu yılın ilk 15 gününde bana bırakılan evrak sayısı 190, yerinde teslim edilen evrak sayısı ise 900 oldu. Bana bırakılan evrakların 190'ından 30'u icra evrakı. Diğerleri de genellikle, iş mahkemesi, sulh hukuk, noter, ev sahibi, kiracı ilişkisi, çalışan, işveren konulu evraklar. Yani sonuç olarak ekonomik sorundan kaynaklanan evraklar. Son yaşadığımız ekonomik sorunlarla birlikte bunun giderek de arttığını görüyorum.

ASIL YAPMAMIZ GEREKEN İŞ AKSIYOR

– Tebligatları teslim etmek için daha çok muhtarlıkta bulunmam gerekiyor. Mahalleme alana çıkmam ya da bir mahallemin sorunuyla ilgili resmi kuruma gitmem sorun oluyor. Bu nedenle bizim asıl yapmamız gereken işimiz aksıyor. Mahallemin yaş ortalaması yüksek. Huzurevine giderek destek olduğum mahalle sakinlerim var. Ancak tebligatların yoğunluğu nedeniyle bunu yeterince yapamıyorum.

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