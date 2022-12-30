6 milyon kişi CİMER’in kapısını çaldı

Hükümetin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş, istek, şikayet, öneri ve teşekkürlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı.

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CİMER’e 2022’de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 97’si “cimer.gov.tr” ve “e-Devlet kapısı” aracılığıyla, yüzde 3’ü telefon ve posta yoluyla gerçekleşti.

Vatandaşlar CİMER’e sadece talep ve şikayetlerini değil aynı zamanda aldığı kamu hizmeti sonrası kamu kurumları ve kamu personeline yönelik teşekkürlerini de iletti. Teşekkür başvuru sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdi.

KADINLARIN BAŞVURU ORANI ARTTI

2022’de kadınların tüm başvurular içindeki oranı yüzde 40’tan yüzde 42’ye çıktı. İlk kez genç nüfus dağılımında kadınların başvuru sayısı erkeklerin başvuru sayısını geçti.

Nüfusa oranla en çok başvuru Ankara, Gaziantep, Adana, Hatay, Muğla ve İzmir’den yapıldı. Başvuranların eğitim durumunda yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahiplerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak yüzde 45 seviyesine çıktı. (AA)