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8 fezleke Meclis’e ulaştı

HDP'li 7 ve Türkiye İşçi Partili (TİP) 1 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 8 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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8 fezleke Meclis’e ulaştı

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis’e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi.

Dosyalar arasında, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü’ye ait fezlekeler bulunuyor. (DHA)

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