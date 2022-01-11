8 yıldır bitmeyen tazminat çilesine isyan etti: O zaman bana eşimi geri getirsinler

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan Soma maden faciasında hayatını kaybeden şehit madencilerin ailelerinin birçoğu tazminatlarını alırken, bazı ailelerinin tazminat çilesi 8 yıldır devam ediyor. Alamadığı tazminat konusunda 8 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren ve kazada eşini kaybeden Havva Şen, “Madem tazminat vermek istemiyorlar. O zaman bana eşimi geri getirsinler" diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye'de 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin ailelerinin birçoğu tazminatlarını alırken, bazı şehit madenci ailelerinin ise tazminat çilesi 8 yıldır devam ediyor.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve mağdur ailelerin avukatı Sercan Okurla birlikte, tespit ettikleri tazminat mağduru aileleri ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıları yakından dinledi.

“TORUNLARIMA HEM DEDELİK HEM DE BABALIK YAPMAYA ÇALIŞIYORUM”

CHP'li Bakırlıoğlu ilk olarak, Soma maden faciasında hem oğlunu hem de iki damadını kaybeden baba Tahir Kılınç ve ailesini İzmir Kınık ilçesine bağlı Emlakdere Köyü’nde ziyaret etti.

Üniversite mezunu olan ve faciada hayatını kaybeden oğlu Hüseyin Kılınç'ın iş bulamadığı için yeraltına girmek zorunda kaldığını söyleyen baba Tahir Kılınç, 8 yıldır alacakları tazminat için mücadele verdiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Ben o faciada bir oğlumu ve iki damadımı kaybettim. Acıları hala yüreğimizde taze. Oğlum hayatını kaybettiğinde torunum 28 günlüktü. Şimdi 8 yaşında. Babasını hiç görmedi. Faciadan sonra birçok aile tazminatlarını alırken, biz 8 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz.

Hâlâ tazminat alamadık. TKİ bunu ödeyebilir. Ama ödemek istemiyor. İşi uzatıyor. İçimdeki bu acıyla torunlarıma hem babalık hem de dedelik yapmaya çalışıyorum. Aldığımız emekli aylığıyla bu devirde geçinmek zor. En azından tazminatımızı ödesinler de torunlarım, gelinlerim rahat bir nefes alsınlar.”

“MADEM TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMİYORLAR, EŞİMİ GERİ VERSİNLER”

CHP'li Bakırlıoğlu daha sonra faciada eşi Gaffur Şen'i kaybeden ve iki çocuğuyla hayat mücadelesi veren Havva Şen'in ziyaret etti.

Facianın ardından toplanan yardım paralarıyla bir ev alabildiklerini söyleyen şehit madenci eşi Havva Şen yaşadığı sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

“Herkes faciadan sonra ‘Tazminatları aldılar. Hayatları kurtuldu' dedi. Kimsenin hayatının kurtulduğu yok. Bizim için hayat o faciadan sonra durdu. Toplanan yardım paralarıyla başımı sokabilecek bir ev aldım.

Birçok aile tazminatlarını alırken, ben 8 yıldır alacağımız tazminat için mücadele veriyorum. Bağladıkları maaşlar bu pahalılıkta geçinmek zor. Çocuklarımı güç bela okutabiliyorum. Banka borçlarım var. TKİ bu tazminatları ödeyebilir. Ama ödemek istemiyor. İşi uzatıyor.

Eğer bize tazminat ödemek istemiyorlarsa o zaman bana eşimi geri versinler. Bize verdikleri her şeyi alsınlar, bana eşimi getirsinler. Bir an önce bu mağduriyetimizi çözsünler artık. Alacağım tazminatı çocuğumun eğitimi için harcayacağım.”

“TEKME ATANI ÖDÜLLENDİR, BU AİLELERİ MAĞDUR ET”

Tazminat mağduru ailelerin sıkıntılarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaşanan sıkıntıyı soru önergesiyle meclis gündemine taşıdığını dile getirdi.

Maden faciasından sonra bir madenciye tekme atan Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak görevlendirilirken, şehit madenci yakınlarının hâlâ tazminat konusunda mağdur edilmesinin iktidarın büyük bir ayıbı olduğunu söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Bizim tespitlerimize göre şuanda tazminat konusunda mağdur olan 10 aile var. 8 yıldır süren hukuk mücadelesine rağmen hala tazminatlarını almamışlar. Mahkemeler Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünü sorumlu olduğuna karar vermişken ve yüzlerce madenci ailesine tazminatları ödenirken TKİ'nin hala temyiz ve itirazlarla yargılama sürecini uzatmaya çalışması hem kamu zararı oluşmakta hem de aileler mağdur edilmektedir.

Yerel mahkemeler tazminat kararlarını vermiş ve Yargıtay kararları onayarak bir içtihat oluşturmuştur. Davayı takip eden hukukçular TKİ'nin yönetim kurulu kararı bu tazminatları ödeyebileceğini bunun için Yargıtay sürecini beklemesine gerek olmadığını belirtmektedirler.

Fakat TKİ ısrarla yargılama sürecini uzatmaya çalışmaktadır. Madenciye tekme atan Yusuf Yerkel'i ödüllendirerek Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak görevlendiren AKP iktidarı, şehit madenci ailelerini mağdur etmektedir.

Tazminat mağduru madenci ailelerimizin yaşadığı sorunları dile getirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplanması üzerine TBMM'ye 7 maddelik soru önergesi verdim. Konunu takipçisi olacağım.”

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