ABD büyükelçisinden Babacan’a ziyaret
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake, DEVA Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek partinin genel başkanı Ali Babacan ile görüştü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake, DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Jeffrey Lane Flake'e ziyareti için teşekkür ederim” dedi.