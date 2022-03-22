Abramoviç’in yatı ‘Eclipse’ Marmaris’te

Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç’in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı Eclipse, bu sabah Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Marmaris’e geldi.

Mega yat Marmaris Limanı büyük iskelesine demirledi. Abramoviç’in korumaları, üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunan mega yat Eclipse ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin ise yatın çevresinde botla tur atması dikkat çekti.

Abramoviç’in mega yatı ‘Eclipse’, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. (DHA)