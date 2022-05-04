Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Metin Özlen hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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82 yaşında hayatını kaybeden Özlen’in vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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