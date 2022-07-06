Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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