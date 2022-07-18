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Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

İçişleri Bakanlığı, Vanın Çatak ilçesi kırsalında önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu; bir askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını duyurdu

Yayınlanma: 10:39 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

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İçişleri Bakanlığı şehit