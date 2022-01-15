Acı haberi Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu: Derin üzüntü içerisindeyim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin Bayburt İl Başkanı Necip Erel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

“BAŞIMIZ SAĞOLSUN”

“Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!”

“DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da yaptığı açıklamada, “Bayburt İl Başkanımız Necip Erel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm örgütümüzün başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

“NE YAZIK Kİ…”

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “Arkadaşım, omuz omuza yol yürümekten onur duyduğum yoldaşım, CHP Bayburt İl Başkanımız, değerli öğretmen Necip Erel'i ne yazık ki kaybettik. Sevgili dostuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Bayburtumuza, Kitre Köyümüze ve CHP örgütümüze sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun” mesajına yer verdi.

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