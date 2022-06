Acil serviste yatan jandarma personeli, sağlık çalışanlarını darp etti

Safranbolu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yatan, jandarma personeli olduğu belirtilen hasta, dehşet saçarak hastanedeki sağlık çalışanlarını darp etti. Çılgına dönen hastanın kolundaki pansumanı çıkarması nedeniyle ortalık kan gölüne döndü. Olay yerine polislerin sevk edilmesiyle hasta kontrol altına alındı. HEKİMSEN'den yapılan açıklamada," Dün gece yaşanan bu olayla ilgili, üstü kapatılmaya çalışılır gibi, hiçbir gözaltı veya tutuklama kararı alınmamıştır" denildi.

Dehşete düşüren şiddet olayı, edinilen bilgiye göre dün gece saat 02.00 sularında Safranbolu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı. İddialara göre kolundaki pansumanla acil serviste yatan jandarma personeli hasta, önce başka hastanın yakınlarına saldırdı, hekime yumruk attı, hekimi korumaya çalışan hemşireyi yumrukladı, daha sonra hastane güvenlik görevlisine ve çevredekilere saldırdı. Çılgına dönen hastanın kolundaki pansumanı ve damar yolunu da çıkarıp atmasıyla ortalık kan gölüne döndü.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEHŞET SAÇTI

Olayın takipçisi olacağını bildiren HEKİMSEN, yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Dehşete düşüren şiddet olayı, edinilen bilgiye göre dün gece saat 02.00 sularında Safranbolu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanmıştır. Acil servise kolunu camla kesmiş halde getirilen bir kolluk kuvveti personeline (Jandarma) nöbetçi hekimimiz tarafından müdahale edilmiş ve tedavisi başlatılan hastanın kolunda arter kesisi olması şüphesiyle, bir üst merkeze sevkine karar verilmiştir.

* Sevk işlemleri yapılırken, dışarıdan başka bir hasta yakınının ’15 dakikadır aynı hastaya bakıyorsunuz, bize ne zaman bakacaksınız?’ diye bağırarak içeriye girmesiyle içerideki zaten sinirli ve ajite olan hasta kontrolden çıkıp hasta yakınını yumruklamış ve kimsenin zapt edemediği hasta koridora çıkıp acil serviste bulunan diğer hasta ve hasta yakınlarına da saldırmaya ve herkesi yumruklamaya başlamıştır. Acil servisteki tüm hasta ve hasta yakınları kaçarak hastaneyi terk etmişlerdir.

“4-5 KİŞİ ZAPT ETTİ”

* Kendisini sakinleştirmek isteyen hekimimize yumruk atan, hekimini korumaya çalışan hemşiremizi yumruklayan, hastane güvenlik görevlisine saldıran ve herkesi darp eden hasta, kolundaki pansumanı ve damar yolunu da çıkarıp atınca ortalık kan gölüne dönmüştür.

* 4-5 kişinin tutup yere yatırmasıyla ancak zapt edilebilen hasta, daha sonra polisin gelmesi ve kendisinin de sakinleştirilmesiyle bir üst merkeze 112 ile sevk edilmiştir.

* Bu süreçte onlarca dakika boyunca hastanedeki hekimleri, personeli ya da hastaları koruyacak hiçbir şey yapılmamış, çalışanlarımız saldırgan ile baş başa bırakılmıştır.

“HİÇBİR GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARI YOK”

* Dün gece yaşanan bu olayla ilgili, üstü kapatılmaya çalışılır gibi, hiçbir gözaltı veya tutuklama kararı alınmamıştır.

* Hekime şiddet olayının dozu gün be gün artarken, bu şiddet olaylarının artık bulaşıcı bir hastalık haline geldiğine üzülerek şahit oluyoruz.”

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

HEKİMSEN’in açıklaması şöyle devam etti:

* “Buradan sorumlulara sesleniyoruz! Hekimler ve diğer sağlık çalışanları olarak, iş yerlerimizde can güvenliğimiz yoktur. Her mesaimize ya da her nöbetimize giderken ‘Acaba bugün bir şiddet olayı yaşar mıyım? Acaba bugün canıma bir zarar gelir mi?’ endişesiyle evden çıkıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle stresimiz katlanarak artıyor, yoğun stres sağlığımızı bozuyor.

* Her gün onlarca hekime ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet olayı yaşanırken hala güvenlik tedbirlerinin alınmamış olması kimin sorumluluğundadır? Buna kim dur diyecek? Herkes canını bize emanet ederken, biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak canımızı kime emanet edeceğiz?

* Kurum avukatlarımız sürecin takibindedir. HEKİMSEN, hastanelerdeki şiddet olaylarını meydana gelmeden önlemek için gerekeni yapacaktır, kamuoyuna bildiririz.”

