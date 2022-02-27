Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler İstanbul Boğazı’ndan geçti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON gemilerinin, Türk kurtarma römorkörleri refakatinde İstanbul Boğazı’ndan geçişlerinin tamamladığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açılan ateş sonucu hasar alan gemiler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Açılan ateş sonucu yaralanan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, kılavuz kaptanlarımız ve kurtarma römorkörlerimiz (Kurtarma-6 ve Kurtarma-7) refakatinde İstanbul Boğazı geçişlerini tamamladı.” ifadelerini kullandı. (İHA)

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