Adalet ancak gerçekten mutluluk da adaletten doğar

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, kumpas davası için ünlü yazar Emile Zola’nın başlıktaki sözünü hatırlatıp, “FETÖ ve işbirlikçilerinin iftiralarıyla tutsak edildik ama gerçek ortaya çıktı” dedi.

Gökmen ULU

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Zirve Yayınevi Kumpas Davası'dan 10 yıl sonra aklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve avukatı İlkay Sezer, SÖZCÜ'ye değerlendirmelerde bulundu. İlkay Sezer, “Zirve kumpas yargılamasının FETÖ'nün amaçları ve talimatları ile işlendiği mahkeme kararı ile kabul edildi. Müvekkilimizin kesinleşen beraat kararı tutuklanması kadar haber olmadı” dedi. “Gerçeğin geç de olsa mutlaka ortaya çıkma özelliği olduğuna inananlardanım” diyen Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da sonuçlanan kumpas davasının ardından mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

– Elbette mutluyum. Gerçeğin geç de olsa mutlaka ortaya çıkma özelliği olduğuna inananlardanım.

– FETÖ'nün kanlı ve acımasız kumpasları arasında yer alan Zirve Yayınevi Kumpas Davası, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisiz kılmak ve Türkiye düşmanlarının emellerini gerçekleştirmeye matuf olan bir senaryonun yazılımıydı. Menfur cinayetler saptırılarak, hiç bilgisi ve ilgisi olmayan bize azmettirici iftirası atıldı.

– FETÖ'cüler ve işbirlikçilerinin amacı, kumpas Ergenekon Davası'na şiddet unsurları katmaktı. Aynen Danıştay Davası'nda yaptıkları gibi Zirve Yayınevi Davası'nda da amaçları buydu.

– Adaletten yoksun kişiler ve ekibi, üç masum insanın kesilerek katledilmesi olayına fail yapmak istediler bizi. Sadece Türk kamuoyu değil, dünya kamuoyu önünde, torunlarımızın torunlarının bile katlanamayacağı ağır bir itham ile insan öldürtmek ile suçladılar bizi. Bu insanı nasıl yaralar, düşünebiliyor musunuz?

– Bu yargılama nedeniyle de hakkımda tutuklama kararı verildi, özgürlüğüm elimden alındı. Benden daha fazla tutuklu kalan arkadaşlarımız da oldu. Askeriz, kaderimizde şehit veya gazi olmak gibi esir düşmek de vardır. Biz FETÖ'cüler ve işbirlikçileri tarafından iftiralar ile tutsak edildik. Fakat ailelerimize de zulmedildi, Türkiye'ye de büyük zararlar verildi.

– Bu kumpaslar sürecinde avukat arkadaşlarım olağanüstü bir savunma sergileyerek, topladığı bilgi ve belgeler ile yalanlar ve gerçekleri ortaya çıkardı. Her zaman cesurca gerçekleri yazan SÖZCÜ'ye de kalbi şükran duygularımı sunuyorum.

– Bu kumpasları kurarak haksızlık yapanlar bugün hesap veriyor. Bizim masumiyetimiz kanıtlandı, gerçekler ortaya çıktı. İftira atanlar cezalandırıldı. Emile Zola, “Adalet ancak gerçekten, mutluluk da adaletten doğar” der. Adaletin geç de olsa tecelli etmesi nedeni ile mutluyum.