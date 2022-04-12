Adalet Bakanı Bozdağ coronaya yakalandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Bozdağ, "Çlışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza ‘Şafi’ ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin” dedi. (DHA)