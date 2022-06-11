Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye’nin en güvenli yaptığı işlerin başında seçim geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerin başında seçim geliyor. Farklı farklı insanları terörist ilan ederek, terör örgütü gibi lanse ederek onların üzerine giderek sanki Türkiye'de bir haksızlık olacakmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kim bir haksızlık yaparsa, karşısında anayasamızı, hukukumuzu, iktidarımızı bulur" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak’taki programı kapsamında valilik ziyaretinin ardından AKP İl Başkanlığı’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Bozdağ’ın yanı sıra AKP Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile partililer katıldı.

Burada partililere seslenen bakan Bozdağ, “Bugüne kadar karşılaştığımız nice sorunu bir bir biz aştık, nice sıkıntıyı biz geçtik, nice sınavı biz başarılı şekilde verdik. Bugünkü ekonomik sınavdan da dünyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik risklerden de yine biz kurtaracağız” dedi.

Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

* “Televizyonlarda, gazetelerde sanki milletin oyu kendi cebindeymiş gibi seçim bitmiş de her şeyi elde etmişler gibi afra tafra yapanlara aldanmayın. Her seçim öncesi bu teraneyi biz gördük. 15 seçimde de gördük ama 15 seçim resmi anketi olan sandık sonuçları bunları hep tekzip etti, hep yalanladı. 2023 sandığı da bunları bir kez daha tekzip edecek ve doğru olan sonucu ortaya koyacaktır.

* Bu 7’li masanın etrafında olanlara soruyorum, gökteki yıldızı, ayı istediğinizde size vereceğini vaat edenlere soruyorum, nasıl yapacaksınız? Eseriniz ne, projeniz ne? Var mı? Yok. Bildiri yayınlıyorlar ‘cek-cak, cek-cak’ edebiyatı yapıyorlar. Muhalefet gençlere de saygısızlık yapıyor.

* ‘Z kuşağı’ diyerek bunları, bu kuşağı aldatılması en kolay kesim olarak görüyorlar. Z kuşağı da bu ülkenin 90 yaşındaki büyükleri de orta yaşlıları da bu lafları söyleyenlerden daha akıllıdır, daha öngörülüdür. Z kuşağı esas şamarı bunlara sandıkta bir kez daha atacak.”

“TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİ YAPTIĞI İŞLERİN BAŞINDA SEÇİM GELİYOR”

Konuşmasında muhalefetin seçim güvenliği tartışması yarattığını belirten Bozdağ, “Türkiye’nin en güvenli yaptığı işlerin başında seçim geliyor. Farklı farklı insanları terörist ilan ederek, terör örgütü gibi lanse ederek onların üzerine giderek sanki Türkiye’de bir haksızlık olacakmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kim bir haksızlık yaparsa, karşısında anayasamızı, hukukumuzu, iktidarımızı bulur. Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı’nı uyarmaya kalkanlar kendi işlerini iyi yapsınlar. Biz bu milletin evladıyız, bu milletin temsilcisiyiz, bu milletin hükümetinin bir ferdiyiz. Bu milletin hiçbir ferdinin hakkının yenmesine göz yummayız, rıza göstermeyiz.” dedi.

Bozdağ, “Muhalefet kendilerinin emir eri gibi olacak kukla bir Cumhurbaşkanı adayı arıyor. Türk milleti bunu istemeyecek. Türk milleti, liderinin Atatürk, Adnan Menderes, Özal gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi olmasını ister. Kuklaların peşinden aziz milletimiz gitmez. Kuklaları da bu aziz millete, devlete, devletin başı Cumhurbaşkanı olarak seçmez. Bu millet, sandıkta onları tartacak, kendi izzetini, asaletini korumayıp milleti kendilerine oy vermeye mecbur zannedenlere bu millet hiç kimseye mecbur olmadığını sandıkta bir kez daha gösterecektir” diye konuştu. Bakan Bozdağ, daha sonra Uşak Belediyesi ve Adliye Sarayı’nı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)