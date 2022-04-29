Adalet Bakanı Bozdağ’dan Almanya’ya sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir” dedi.

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Bozdağ, Almanya'nın dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişiminin hakkı da haddi de olmadığını belirtti.

Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau’da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir.

* Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır.

* Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum. (İHA)

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