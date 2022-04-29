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Adalet Bakanı Bozdağ’dan Almanya’ya sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir” dedi.

Yayınlanma: 17:40 - 29 Nisan 2022 Güncellenme:
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Adalet Bakanı Bozdağ’dan Almanya’ya sert tepki

Bozdağ, Almanya'nın dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişiminin hakkı da haddi de olmadığını belirtti.

Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau’da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir.

* Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır.

* Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum. (İHA)

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