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Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon

Adalet Bakanlığı, VakıfBank'la yaptığı anlaşmanın detaylarını paylaştı. Üç yıllık anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

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Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon

Adalet Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden VakıfBank’la 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre; 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.”

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