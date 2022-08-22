Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon
Adalet Bakanlığı, VakıfBank'la yaptığı anlaşmanın detaylarını paylaştı. Üç yıllık anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Adalet Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden VakıfBank’la 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre; 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
”Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.”