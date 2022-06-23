Adana’da göl manzaralı gecekondular yıkıldı
Adana'da göl manzaralı 170 gecekondunun yıkımı tamamlandı. Kalan 17 evin yıkımının ise eylüle kadar tamamlanacağı öğrenildi.
Kente göçenlerin 1980’li yıllarda inşa ettiği gecekondular, ismini manzarasından alan Göl Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak 333 konutun yer alacağı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesi kapsamında yıkıldı.
Yıkım işlemleri sırasında zabıta ve çevik kuvvet polisi, bölgede her gün nöbet tuttu.
Evlerini terk etmek istemeyen ailelerin zaman zaman neden olduğu gerginlikler de polisin müdahalesiyle son buldu.
2017’den bu yana 170 gecekondunun yıkıldığı, yıkım çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığı mahallede kalan son 17 evin yıkım çalışması da devam ediyor. Çalışmaların eylül ayına kadar son bulacağı öğrenildi. (DHA)