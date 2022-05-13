Adana’da Kaftancıoğlu’na destek gösterisi

CHP Adana İl Örgütü, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasağa kalabalık bir basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamada, "İstanbul il başkanımıza Adana örgütümüz ve tüm demokrasi güçleri adına sevgilerimizi, dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Canan yüreklidir. Canan cesurdur. Canan bizimdir" ifadeleri kullanıldı.

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Ceyhun ÖZGÖNÜL/ADANA

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, basın açıklamasında , Canan Kaftancıoğlu'na sınırsız destek mesajı vererek, “Bu karar demokratik siyasete vurulan bir darbedir. Kararı sadece Canan Kaftancıoğlu'na verilmiş bir ceza olarak değerlendirmiyoruz. Kararın hedefinde demokrasiye, demokratik siyasete inanan tüm siyasi partiler ve toplumsal muhalefet vardır. Bu yüzden bugün bu karara en yüksek sesle karşı çıkıyoruz” dedi.

“YARGI SOPASI MUHALEFETİ SUSTURMAK İÇİN”

Çelebi, söyle devam etti:

“Yargı sopasının muhalefeti susturmak ve baskılamak için iktidar erki tarafından kullanılmasına göz yummayacağız ve bu baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Bu cezalar, yasaklar ve baskılar üzerinden siyasi bir kazanç elde etmeye çalışanların hesaplarını, halkımızın da desteği ile sandıkta bozacağız. Demokratik yollarla seçim kazanamayacağını anlayan, seçimde uğrayacağı hezimetten korkan, vatandaşın hiçbir sorununa çözüm üretemeyen tükenmiş bir iktidarın, gücü kaybetmemek için yaptığı son çırpınışlara tanıklık ediyoruz.”

“ADALET BAKANI DEĞİŞİKLİĞİYLE VESAYET ARTTI”

Mehmet Çelebi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dün ‘gezi davası', bugün Kaftancıoğlu kararı ile yargının nasıl siyasallaştığı gözler önüne serilmiştir. Görünen o ki yakın zamanda yapılan Adalet Bakanı değişikliği ile, siyasetin yargı üzerindeki vesayetini arttırmak hedeflenmiştir. Toplumun büyük çoğunluğu yargıya güvenini kaybetmiş durumda.

20 yıllık AKP iktidarının en fazla hasar verdiği kurum yargıdır ve bu yüzden sadece siyasette değil her alanda haksız hukuksuz kararlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Yapılacak olan ilk seçimde bu adaletsiz düzene son vereceğiz. İstanbul il başkanımıza Adana örgütümüz ve tüm demokrasi güçleri adına sevgilerimizi, dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Canan yüreklidir. Canan cesurdur. Canan bizimdir.”

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