Adana’da yakalanan IŞİD’li, örgütün Türkiyedeki 5 sorumlusundan 1’i çıktı

IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Muhammed H.M.nin (38), terör örgütünün Türkiyedeki sözde 5 sorumlusundan 1'i olduğu ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen bilgisayarı ve cep telefonundaki incelemede, IŞİD'e katılım için gerekli olan evrak örneklerinin bulunduğu belirtildi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyetler gösterip, geldiği Adana’ya yerleşen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti. TEM ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli timlerin desteğiyle 1 Mart günü şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polisleri, koçbaşıyla açılmayan ve arkası sürgülü olan evin demir kapısını, zırhlı araçla vurarak kırdı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan Muhammed H.M., Abdullah T. (27) ile Abdulkerim S.’yi (26) gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÖRGÜT ADINA PARA TOPLAMIŞ

Şüphelilerden Muhammed H.M.nin, IŞİD’in Türkiyedeki sözde 5 sorumlusundan 1’i olduğu, örgüt adına ‘yardım’ adı altında para topladığı, bu paraları da tutuklu bulunan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi. Diğer şüpheliler Abdullah T. ile Abdulkerim S.’nin ise bu paraları, götürülmesi gereken kişilere ulaştırdığı öğrenildi.

ÖRGÜTE KATILIM EVRAKI BULUNDU

Operasyonda ele geçirilen, Muhammed H.M.’nin bilgisayarı ve cep telefonundaki incelemede de IŞİD’e katılım için gerekli olan evrak örneklerinin bulunduğu belirtildi. Evrakta, örgüte üye olacak kişilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra örgütün hangi kısmında görev yapacaklarının sorulduğu bölümlerin bulunduğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed H.M., Abdullah T. ile Abdulkerim S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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