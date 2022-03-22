ADD’den Atatürk Anıtı saldırısı iddianamesine tepki

Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıda 2 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli iddianamenin eksik hazırlandığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ilk ayak bastığı yere 29 Ekim 1931 tarihinde yapılan ve Milli Mücadele’nin başlamasının sembolü olan görülen Atatürk heykeline, 3 Şubat günü sabaha karşı 2 kişi saldırı yaptı. Atatürk’ün üzerinde bulunduğu atın bacak ve kuyruk kısmına çelik halat bağlayarak yıkmaya çalışan saldırganlar, halatın kopması üzerine kaçtı.

Kısa süre sonra yakalanan saldırganlar Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame de ise sanıkların, kamu malına zarar verme ve Atatürk’ün manevi şahsına hakaret suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ADD İDDİNAMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamenin eksik olduğunu belirten ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, mahkemeye de müdahil olmak için dilekçe verdiklerini söyledi. Atatürk Anıtı’nda açıklama yapan Özkefeli, sanıkların sadece iki suçtan yargı önüne çıkacaklarını belirterek, “Onur Anıtı saldırısında, sanıklardan Celali Rahman Fidan ifadesinde Atatürk'ü kendi değeri ve atası olarak görmediğini, Samsun'a yalan bir şekilde ihtilal yapmak için gelen doğan bir güneş olarak gösterilmesine artık tahammül edemediğini söylemiştir. Ayrıca ifadelerinde Celali Rahman kaçıp evrelerine gittikten sonra Batuhan'a ‘Heykeli yerinden bile oynatamadım. Yıkabilseydim gönlümü rahatlatır, sonra bir değişikliğin ateşini başlatmış olurdum’ dediği yine ifadelerinde yer almaktadır. Bu olay basit bir saldırı değildir. Her ne kadar dava dosyasında herhangi bir örgüte bağlı olmadıkları söylense de, bu organize suçun gerisindekiler iyi araştırılmalıdır. Bu eylem sadece Samsun halkını değil, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştır” diye konuştu.

“ANAYASAL DÜZENE DE SALDIRI VAR”

Davanın ilk duruşmasının 29 Mart 2022 tarihinde yapılacağını dile getiren Işık Özkefeli, sanıkların eylemleri ile hem Atatürk’e hakaret ettiklerini hem de halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiklerini açıklayarak, şöyle konuştu:

“Sanığın ifadesinde, ‘Yıkabilseydim bir değişikliğin ateşini başlatmış olacaktım’ sözleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün temsil ettiği laik, demokratik, sosyal, hukuk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini ihlal suçu da işlediği aşikârdır. Yine bu eylem, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya da yöneliktir.

Bu nefret saldırısının soruşturmasının, çok dikkatle ve etraflıca yapılması, tüm kanıtların toplanması, diğer faillerin de ortaya çıkarılması şeklinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu suçun asli failleri yanında destekçi ve özellikle azmettiricilerinin de tespitini ve olayın tüm ayrıntıları ile aydınlığa çıkmasını yüce yargıdan bekliyoruz.”

Özkefeli, duruşma aşamasında sanıkların diğer suçlardan da yargılanmasını talep edeceklerini söyledi.

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