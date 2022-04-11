Adıyaman’da ‘Meramıza dokunmayın’ eylemi

Adıyaman’a 26 kilometre uzaklıktaki Kömür Beldesi’nin Serintepe Mahallesi’nde bulunan mera alanında açılmak istenen Mermer Ocağı’na karşı yöre halkının 3 günden buyana direnişi sürüyor.

Ahmet KAYA

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Köylerinin tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten köylüler, “Meramız giderse hayvancılık biter. Hayvancılık biterse biz açlıktan ölürüz” dedi.

Köylerinin birkaç kilometre yakınında 4 maden ocağı bulunduğunu belirten Serintepe Mahallesi sakinleri, “Zaten bu madenlerin yüzünden su kaynaklarımız kurudu. Suyun azalması tarım arazilerimizi de etkilemeye başladı” diye yakındı.

“AÇ KALACAĞIZ, AÇ”

Maden çalışması yapacak firmanın bölgenin sosyolojik dengesini mutlaka gözetmek zorunda olduğunu dile getiren vatandaşlar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Biz, devletimizin yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını değerlendirilmesinden rahatsız da değiliz, biz de tarafsız bu işlere.

*Fakat, bu işler yapılırken müteahhit firmalar gerekli yerlerden izin belgelerini talep ederlerken bölgenin sosyolojik dengesini gözetmek zorundadırlar. Eğer yapılan iş sosyal çevreyi rahatsız ediyorsa, yapılan işin anlamı kalmamaktadır.

*Adıyaman’ın gelir kaynağı tütüncülüktü, o bitti. Adıyaman Fırat Nehri havzasında olmasına rağmen bugün yüzde 80'i hala kuru tarım yapıyor.

*Gerekli göletler ve barajlar yapılmadı ve bitirilemedi. Bizim bu bölgede hiçbir arazimiz olmadığı için ancak üç beş keçimizi, hayvanınızı burada beslemek durumundayız.

*Eğer burası da olmadığı zaman göçmek zorundayız. Ama, ölsek bile burada mermer ocağı açılmasına izin vermeyeceğiz. Bu bizim haklı talebimiz.

“MÜTAHHİTLERİ ZENGİN ETMEK İÇİN DOĞAYI YOK EDİYORLAR”

Mera alanlarına mermer ocağı açılmaması için üç günden buyana eylem yapar köylülere destek veren CHP Adıyaman Milletvekilli Abdurrahman Tutdere ise, konuyu TBMM'ye taşıyacağını belirtti.

Hukuka aykırı bir şekilde birtakım müteahhitleri zengin etmek için verilen ruhsatların insanların doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı toprakları tehdit ettiğini ifade eden Tutdere şöyle konuştu:

*Yerleşim yerlerini ve buradaki insanların yaşam alanlarını görmeden masa başında ÇED Raporu hazırlayan ve buraya ruhsat veren o yetkililere bir kez daha çağrı yapıyoruz.

*Sizin masa başında hazırladığınız ÇED raporları ve verdiğiniz ruhsatlar yöre halkımızı mağdur ediyor.

*Sizin hukuka aykırı bir şekilde, birtakım müteahhitleri zengin etmek için vermiş olduğunuz ruhsatlar insanların doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı toprakları tehdit ediyor. İnsanların artık yaşayacak, nefes alacak yerleri kalmadı.

*Bugün Kömür havzasına hayat veren Kömür Çeşmesi ve buradaki yeraltı sularını tehdit eden bu mermer ocağının açılması, bölgede ciddi bir tahribata da sebep olacak. Bunun sosyolojik sonuçları da olacak, insanlar yerini yurdunu terk edip bu topraklardan uzaklaşmak zorunda kalacaklar.

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