Adnan Menderes Havalimanı’nda ‘taksi ihalesi’ tartışması

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Taksi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'nin Adnan Menderes Havalimanı taksi yolcu taşıma ihalesini şartnameye uygun olmayan biçimde katılıp, kazandığını iddia etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda bu yıl Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından taksi taşımacılığı ihalesi yapıldı. İhaleye İzmir Taksi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile İzmir’de 37 yıldır İzmir’de havalimanı taşımacılığını yapan İzmir Sivil Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi girdi. İhaleyi 10 bin 10 lira teklif veren İzmir Taksi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi kazandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda İzmir Sivil Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı da olan Celil Anık, havalimanında taşımacılık yapan taksi sahiplerinden araç başına alınan masraflarla birlikte aylık 1700 liranın, ihaleyi kazanan yeni kooperatifle birlikte 10 bin 500 liraya çıktığını söyledi.

Kooperatif üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan Anık, “Buraya ithal olarak gelen kooperatif, eksik evrakları olmasına rağmen ihaleye girdi. Bu kooperatif sadece 5 evrakla gelip ihaleye katıldı. Firmanın sorumluluğu olmadığı gibi üzerine kayıtlı arabası bile yok. DHMİ ve bakanlığa güveniyorum” dedi. Sözleşmelerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini savunan Anık, gerekli itirazları yaptıklarının da altını çizdi.

“ARADA 500 LİRA FARK VAR”

İhaleyi kazanan İzmir Taksi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin Başkanı Yılmaz Sarıtaş ise Anık’ın iddialarını yanıtladı. Anık’ın teklif ettiği ücretle aralarında 500 liralık bir fark olduğunu söyleyen Sarıtaş, “Kooperatifimiz 3 yıl önce kuruldu ve Muğla’da faaliyet gösterdi. Ancak kanunlarda da belirtiği gibi kooperatiflerin başka bir ile nakli mümkün. İhalede karşı taraf itiraz etti ancak evraklar incelendikten sonra yasal eksiklik olmadığından ihaleye devam edildi. Zaten açık ihale yapıldı. Celil bey 9 bin 510 lira teklif verirken, biz de 10 bin 10 lira teklif ettik ve ihale bizde kaldı. Bir gün sonra Anık ile görüştük. Kendisi bu bedelin çok olduğunu söyledi. Biz de 9 bin 500 ile 10 bin arasında bir fark olmadığını söyledik. Hatta mevcut çalışanların çalışmaya devam edebileceklerini de belirttik” dedi.

“TAKSİCİLERDEN MADDİ TALEBİMİZ YOK”

Sarıtaş, “Burada 37 yıldır hizmet eden bir kooperatif vardı. Bunu şöyle düşünmek lazım. Bir kiracı 10 sene aynı evde oturursa kirası da piyasanın altında kalacaktır. 4 ay önce DHMİ tarafından karşı tarafın sözleşmesi bu sebeple iptal edilmiş. Kira çok düşük kalmış. Ancak İzmir Sivil Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bu sözleşme feshini kimseye bildirmemiş. Bildirmiş olsalar belki de başka şoför arkadaşlar da bu ihaleye girebilirdi. Oradaki rantın İzmir’deki taksicilere dağıtılmasını istiyoruz. Herhangi bir maddi talebimiz yok. Sadece devlete ödeyeceğimiz toplam 10 bin 500 lira karşılığında hizmet edebilecekler. Biz ihaleyi 10 bin 10 liraya aldık. Diğer giderlerle beraber 10 bin 500 liraya tekabül ediyor. Bu kiranın da normal olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin 3’üncü büyük şehrindeyiz, turizm şehrindeyiz ve bu havalimanına yılda 15 milyon kişi geliyor. 120 aracın hizmet vermesi bile zor. Kooperatif olarak eskiye göre daha şeffaf, kurallara uygun ve etiğe uygun olacağız. Eskiden orada iş yapmış kooperatif başkanı ve üyeler oraya başkasının girmesini istemiyor” diye konuştu. (DHA)