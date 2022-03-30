Adnan Oktar Davası’nda 50 sanık yeniden tutuklandı
Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan 50 sanık ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 2. Ceza Dairesi’nin haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardığı 61 sanıktan 50’si gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İSTİNAF’a getirilen 50 sanığın işlemlerinin sabah 05.00’a kadar sürdüğü öğrenildi.
İfadesi alınan sanıklardan bazılarının “Adnan Oktar içerdeyken bizim de içeride olmamızdan şikayetimiz yok” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.
Aralarında Oktar Babuna’nın da bulunduğu 50 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin yakalanamayan 11 sanık hakkında arama çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.(DHA)