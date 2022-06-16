AFAD’ın ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ne eleştiri: Yalancı Çoban Sendromu geliştirir

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, AFAD tarafından geçen pazar günü milyonlarca telefona gönderilen Hayati Uyarı Bildirimi'yle ilgili konuştu: Meteorolojide hava tahmini bölgesel yapılır. Eğer tüm Türkiye’yi tüm bölgeyi alarm ederseniz bu sizde Yalancı Çoban Sendromu geliştirir.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, AFAD'ın telefonlara gönderdiği ‘Hayati Uyarı Bildirimi'yle ilgili eleştiride bulundu:

– Meteorolojide erken uyarıyı genelde Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapıyor ama AFAD da yapmaya başladı. Tabi bunun bazı kuralları var. Meteorolojide hava tahmini bölgesel yapılır.

– Uyarı tüm Türkiye çapında yapılmaz çünkü selin her yerde olma tehlikesi yok. Havanın yağışlı olma ihtimalini tahmin etmek için bir bölge verilir. Beklenen tahmin gerçekleşiyorsa bu kutu içinde alınır ve hava olayı gerçekleşecektir sizi hemen uyarabilir, alarm verebiliriz diye insanları hazırlamak gerekir.

VATANDAŞ BİR DAHA SİZE İNANMAZ

– Sonra o kutu içindeki dere yatağı ve benzeri bölgede yani gerçekten sel tehlikesi olması beklenen alandaki insanların alarm edilmesi lazım. Eğer tüm Türkiye'yi tüm bölgeyi alarm ederseniz bu sizde Yalancı Çoban Sendromu geliştirir. Herkesle beraber yağışın olmadığı bölgedeki bir adamı da uyarıyorsanız bu adam bir daha sizin erken uyarınıza inanmayacaktır. Ve gerçekte uyarsanız da dikkate almayacaktır. O yüzden çok tehlikelidir.

– Erken uyarıyı doğru yapmak gerekiyor. AFAD madem meteoroloji ile ilgili erken uyarılar yapmaya başladı o zaman Türkiye'deki AFAD başkanlığında da mutlaka meteoroloji mühendislerinin olması gerekiyor. Bunun bir felsefesi var o felsefeye uygun şekilde davranmaları için bir meteoroloji birimi kurmalarını tavsiye ederim. (DHA)

İlginizi Çekebilir AFAD'dan gelen 'taşkın' mesajı korkuttu