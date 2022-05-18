Afrin’de 2 canlı bomba yakalandı

Suriye Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu bilgisi alınan 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrin’e geleceği bilgisi elde edildi.

Düzenlenen operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinde yapılan aramada uzaktan kumandalı 5,6 kilogram ağırlığında C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildiği öğrenildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Eylem hazırlığındaki bir canlı bomba daha yakalandı