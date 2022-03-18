Ağbaba: Zeytine uzanan el kırılsın

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi’nde Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Alan için açılış törenlerine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba zeytin arazilerinin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açan yönetmeliği sert bir şekilde eleştirerek “Milas bu ülkenin zeytin deposu, zeytinciliği bitirmek istiyorlar. Zeytine uzanan el kırılsın, göz kör olsun” dedi.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi'nde Milas Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Alan ile halı sahanın açılışı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Suat Özcan, Mürsel Alban, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, mahalle muhtarları, eski belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

“YEREL YÖNETİM YERİNDE YÖNETİM DEMEKTİR”

Bafa Meydanı'nda yapılan konuşmalarda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları söyledi:

* 2014 yılında Bafa gibi ve Muğla’nın pek çok şehrimizin bütün belde belediyelerini kapattılar. Demokrasi, yerel Yönetim; yerinde yönetim demektir. Bafa gibi belediyesi olan, demokrasisi gelişmiş, kendisini kendi içinden seçilmiş evlatlarının yönetmesi gereken bir yeri mahalle yaptılar. Biz bunu kabul etmiyoruz!

* Bafa’nın belediyesini yeniden Bafa’ya kazandırmaya söz veriyoruz. 20 yıllık iktidarın artık son dönemindeyiz. Yoksullukla mücadele etmek için geldik diyenler, memleketi çok daha yoksul hale getirdiler. Yasaklarla mücadele edeceğiz diyenler yasakları artırdılar, baskıları artırdılar, herkesi susturdular. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz diyenler yolsuzluğun dibine kadar battılar.

Özel konuşmasının devamında ise “İktidara geldiğimizde eğer evde 1 çalışan yoksa, bir asgari ücret girmiyorsa aile destekleri sigortasıyla verilecek kartla bir asgari ücret düzeyinde aile destekleri sigortasıyla destek verilecek. CHP yoksulluğu yönetmek için değil, yok etmek için geliyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği CHP iktidarında bugün, kimse aldığı herhangi bir yardımdan mahrum kalmayacak” diye konuştu.

“ÜLKENİN ZEYTİN DEPOSU YOK EDİLMEK İSTENİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Bafa deyince, Milas deyince akla zeytincilik geliyor. Türkiye’de tüketilmeyen kaynak kalmadı. Bir taraftan üreticiler, çiftçiler girdi kaynaklarından dolayı ezilirken, bunlara karşı mücadele ederken son yasayla zeytin yok edilmek istendi. Türkiye’nin zeytin deposu yok edilmek isteniyor. Bilin ki, siz mücadele ettiğiniz sürece parti olarak arkadaşlarımızla birlikte zeytinimize sahip çıkmak için göğsümüzü siper etmeye hazırız. Zeytine uzanan el kırılsın, göz kör olsun” ifadelerini kullandı.

“SURİYELİ MÜLTECİLERİ BARIŞ İÇERİSİNDE DAVUL ZURNA İLE GÖNDERECEĞİZ”

Mülteci sorununun gündemi sıkça meşgul ettiğini kaydeden Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Biz diyoruz ki, biz Suriyeli mültecileri ülkelerine barışı sağlayarak davul zurnayla göndereceğiz. Birileri de hayır göndermeyeceğiz diyor, burada kalacaklar diyor. Dün BAE’ye meydan okudun, 15 Temmuz’un finansörü dedin barıştın. İsrail’le küstün barıştın. Suriye’yle de barış, hem memleket kurtulsun hem de Suriye kurtulsun.

* Bizim toprağımız, insanımız kıymetli. Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde inşallah Suriye'de barışı sağlayarak davulla zurnayla göndereceğiz, tekrar barış ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Sağcısıyla solcusuyla, hep birlikte kardeşliğimizi tekrar inşa edeceğiz. Bu ülkenin yaşadığı sorunları, tek adam rejimini yok edip, Atatürk'ün kurmuş olduğu demokrasiyi bu ülkeye getireceğiz.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hem gururlu hem de hüzünlü olduğunu ifade eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Bu sene özellikle Bafa merkezde Belediye bütçemizden 3 milyon lira harcayarak, Bafa'ya yakışır bir çok amaçlı pazar yerini ve gençlerimiz için halı sahasını buraya kazandırmak bizleri mutlu ediyor. Pandemiye, ekonomik sıkıntılara takılmadan bunu yaptık. Bafa demek zeytin demek. Bafa'nın zeytinine güzelliklerine sahip çıkmak, bu güzellikleri madene kurban etmemek adına sizlerle beraber gerekli her mücadeleyi vereceğiz. Bu anlamda da Bafa'nın önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Pazaryeri ve çok amaçlı spor tesislerinin açılışı toplu halde gerçekleştirildi.