Ahmet Davutoğlu’ndan Meral Akşener’e sürpriz ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sürpriz ziyarette bulundu. Davutoğlu önceki gün de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na beklenmedik bir ziyarette bulunmuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Davutoğlu'nun, Akşener ile ülke meselelerini konuştuğu öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Davutoğlu, geçtiğimiz gün de Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde buluşan iki lider, ülke gündemine dair konuşmuşlardı.

Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini söylemiş ve “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye'de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” açıklamasında bulunmuştu.

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