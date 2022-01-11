Aile baskısıyla cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara canına kıydı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarını anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son verdi. Kara, çektiği videoda "İçinde bulunduğum durumdan tüm yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etti. 20 yaşındaki gencin dün sabah arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairenin bulunduğu apartmanın 7. katından atladığı öğrenildi. Kara yaşamına son vermeden önce yayınladığı videoda istememesine rağmen ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kaldığını söyledi.

BURADA KALMAYA ZORLADILAR

– Şu an bir cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen ilk üniversite kazandığım zaman tekrar buraya geleceğim zaman böyle söyledim ama burada kalmaya zorladılar. Buradaki görevli abi benimle biraz konuştu. “Ailenin zoruyla mı kalıyorsun?” diye sordu “Evet” dedim. Babamla konuştu, babamın beni arayıp söylediği şey şu oldu: Oranın kurallarını aksatma, namazlarını kıl, orada aç kitabını oku.

PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YORULUYORSUNUZ

– Böyle bir durumun içerisindeyim. Size bir günümü anlatmak istiyorum. Sabah 06.30’da sabah namazı için kalkıyoruz, sonra okula gidiyorum, sonra 16.30-17.30’a kadar okuldayım. Zaten 17.00 gibi yemek yeniliyor. Sonra akşam namazı var. Ondan sonra bir saat burada kitapları okumak zorundasınız. Ondan sonra yatsı var. Bunları yapınca saat yaklaşık 8 oluyor ve psikolojik olarak çok yoruluyorsunuz.

TÜM YAŞAMA SEVİNCİMİ VE HEVESİMİ KAYBETTİM

– Zaten tüm gün okuldasınız üstüne bir de istemeye istemeye bunları yapınca özgürlüğünüz elinizden gitmiş gibi hissediyorsunuz ve çok kötü bir durum. Bir yerden sonra dayanılmıyor gerçekten. 23.00 gibi zaten yatıyorum yoksa ertesi gün uykusuz kalıyorum. Pazartesileri burada cemaat dersleri var. 20.00'de geliyor cemaat 22.00'a kadar buradalar ve ona da katılmak zorundasınız.

– Hafta sonu yine dersmiş, kitap okuma ve temizlik var ve yine size 3-4 saat gibi belki o da kalmıyor şu an. Tam zaman söylemek değişebiliyor. İçinde bulunduğum durumdan gerçekten tüm yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim. Aileme de bunu açıkça söyleyemiyorum korkuyorum ne yapacaklarını hiç bilemiyorum her şey yapma potansiyelini taşıyorlar.

TIP ÖĞRENCİLERİ: YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ

Tıp öğrencisi Enes Kara'nın yaşamına son vermesi sonrasında Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şunları paylaştı:

“Cemaat yurdunda kalan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, sıra arkadaşımız, yaşadığı gelecek kaygısına ve cemaatin kurduğu baskıya dayanamadığını ifade ederet yaşamına son verdi. Arkadaşımızın intihar etmesinin sebebi; bizlere baskından mobbingden, gelecek kaygısından, yoksulluktan, güvencesiz ve kölece çalışma koşullarından başka verecek şeyi kalmayan bu düzendir. Artık bizler geleceksizleştirilmek istemiyoruz, ölmek istemiyoruz, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!”

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BUGÜNKÜ KONSERİ ERTELEDİ

Fırat Üniversitesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için düzenlenecek olan Harput Müziği Konseri, tıp öğrencisi Enes Kara'nın vefatından dolayı ertelendi. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

– Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Kara'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Üniversitemiz olarak öğrencimizin cenaze nakil işlemleri ve süreci yakından takip edilmiş olup ailesine teslim edilmiştir. Fırat Üniversitesi olarak bizleri yasa boğan tıp fakültesi öğrencimiz Enes Kara'nın vefatı nedeniyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü onuruna üniversitemizin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve üniversitemizin Devlet Konservatuvarı tarafından bugün düzenlenecek olan ‘Harput Müziği Konseri’ 17 Ocak Pazartesi gününe ertelenmiştir.

– Fırat Üniversitesi ailesinin birer fertleri olan öğrencilerimizin herhangi birinin acısının bizlerin de acısı olduğunun bilinmesi, bu nedenle çok kıymetli davetlilerimizin anlayışına sığındığımızı ifade ediyoruz. Aramızdan ayrılan kıymetli öğrencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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