Aile hekimler siyah balon uçurdu

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Ankara Şehir Hastanesi önünde, özlük hakları ve ceza yönetmeliği konusunda gösteri yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Ankara Şehir Hastanesi önünde, özlük hakları ve ceza yönetmeliği konusunda gösteri yaptı.

Sağlık Bakanlığı binasına doğru siyah balon uçuran aile hekimleri, sistemin can çekiştiğini savundular. Aile Hekimleri ‘'Keşke sizin kararmış vicdanlarınız da bu havaya bıraktığımız siyah balonlar kadar kolayca uçup kaybolsa'' dediler ve yaptıkları açıklamada şu görüşleri savundular:

‘'Bir güvenlik görevlisinden daha az hak ediş alan, her gün başka bir ülkede insanca hekimlik yapmakla vatanını terk etmemek arasında kalan hekimlerin sesini duyun. Sadece 500 dolara hekimlik yaptırdığınız insanların yüzüne bakıp utanın.

Kaderine terkedilmiş, özel binalarda çalışan aile hekimleri, 3 kat kira artışları sonucu mahkeme kararı ile 10 yıldır hizmet verdikleri binadan tahliye ediliyorlar. lAile Sağlığı Merkezleri giderlerine bir yılda sadece %41 zam yapılmışken, elektrik, su, akaryakıt, doğalgaz, kömür, kırtasiye, tıbbi sarf gibi giderlerimiz %100-800 arttı.

100 arkadaşımızın sözleşmesi feshedildi. 15 yılda çıkaramadığınız şiddet yasası nedeniyle sağlıkta şiddet artık toplum tarafından kanıksandı. Bu ülkenin hasta garantili hastanelere değil, hayatını garanti altına alabildiğimiz hekimlere ihtiyacı var''