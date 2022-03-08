Akaryakıt zamlarına isyan eden esnaf, ulaşıma zam istiyor

Akaryakıt zamları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan İstanbul’daki toplu ulaşım esnafının sorunları masaya yatırıldı. Ankara’dan motorinde acil ÖTV ve KDV muafiyeti isteyen minibüs, dolmuş, taksi, otobüs esnafı; UKOME’ye de yolcu ücretlerine yüzde 50-65 arasında ek artış yapılması talebiyle gitme kararı aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşımdan sorumlu bürokratları; özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının temsilcileriyle bir araya gelerek son günlerde akaryakıtta yaşanan artışların sektöre yansımalarını değerlendirdi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Başkan Danışmanı Orhan Demir başkanlığında yapılan toplantıda, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım ile esnaf dernekleri yöneticileri yer aldı.

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: YÜZDE 65 ZAM VE ÖTV MUAFİYETİ İSTİYORUZ

Toplantıda söz alan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, savaş nedeniyle dünyanın her yerinde akaryakıtta artış yaşandığını, ancak Türkiye'de esnafın bu artışları sübvanse edemeyecek noktaya geldiğini söyledi. Motorin fiyatının hızla 25 liraya doğru yükseldiğine dikkat çeken Aksu, “Hep beraber ulaşım sektöründeki tüm paydaşlar yarından itibaren genel idareden ÖTV muafiyeti istemek zorundayız” dedi.

Yerel idareden de aynı gün aynı oranda zam yapılmasını beklediklerini ifade eden Aksu, “Bizim en az yüzde 65 zam talebimiz var. Hatta genel idareyle konuşup otomatik bir düzenlemeye de bağlanır. Birkaç haftadır ticari taksilerde şoför aranıyor yazısı görüyorum. Şoförler para kazanamayınca iş bırakıyor. Giderler içinde yakıt payı yüzde 50'yi geçti” diye konuştu.

“GELİRİN YÜZDE 50'Sİ AKARYAKITA GİDİYOR”

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık da gelirlerinin yüzde 50'sinin akaryakıta gittiğini ve bunun esnafı çok zor durumda bıraktığını belirterek, “Ücretsiz yolcu taşıdığımız için ÖTV ve KDV'siz taşımacılık sonuna kadar hakkımız” dedi.

“TOPLU ULAŞIM DURMA NOKTASINDA”

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ise İETT'nin çok sayıda indirimli ve ücretsiz aktarma hattı olduğu için rekabet edemediklerini kaydederek “Öyle bir hale geldik ki yüzde 100 zam da yapsanız para kazanacak durumda değiliz. Vatandaşları düşündüğümüzde en azından yüzde 50 yapılmalıdır. Yoksa İstanbul'da ulaşım durma noktasına geliyor” dedi.

“SERVİSLER HİZMET VEREMEZ NOKTAYA GELDİ”

İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül de akaryakıt fiyatlarına gelen zam nedeniyle servisçilerin hizmet veremez bir noktaya geldiğinin altını çizdi ve UKOME'den en az yüzde 35 oranında zam beklentilerinin olduğunu söyledi.

Yolcu taşıma fiyatına akaryakıta endeksli otomatik artış önerisi getiren TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can ise denizde ÖTV maliyetlerinin sıfırlanmasıyla maliyetlerinin yüzde 236 arttığını söyledi. Can, “Son 3 ayda yakıta gelen zam yüzde 100. Taşımacılık fiyatlarına akaryakıtın artışına paralel olarak otomatik artış getirilmeli. Başka türlü bunun altından kalkmamıza imkan yok. Aksi halde ulaşım tamamen duracak hale gelecek” diye konuştu.

“TÜM TALEPLERİ UKOME'YE TAŞIYACAĞIZ”

İBB Başkan Danışmanı Orhan Demir, değerlendirmelere katıldığını belirterek “Mazot fiyatları artışı nedeniyle ortak bir kararla UKOME'ye gidelim istiyoruz. Herkesin maliyetleri en az yüzde 100 arttı, insanların dayanacak gücü kalmadı.

Şu anda bir yangın var ve nasıl söndürürüz, kısa dönemde neler yapabiliriz diye konuşmak zorundayız. UKOME'deki dengeleri biliyorsunuz. Orada da ikna mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor” dedi. Demir, akaryakıtta ÖTV indirimi için ulaşım esnafıyla birlikte Valilik veya Bakanlıklar ile görüşeceklerini de sözlerine ekledi.

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