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Akaryakıt zammına atlı protesto

Bolu'da benzin ve motorine son günlerde üst üste gelen zamlardan bunalan vatandaşlar atlarla sokağa çıkarak zamları protesto etti. Caddede atla tur atan 4 kişi diğer vatandaşları da at binmeye davet etti.

İsmail AKDUMAN
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve AB ülkeleri ile ABD’nin sert yaptırımları sonrasında üst üste akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye başladı. Pazartesi gecesi motorine 1 lira 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelmesi beklenirken Bolu’da 4 kişi kentin en kalabalık caddesine atlarla çıkarak zamları protesto etti.

HERKESİ AT BİNMEYE DAVET ETTİLER

İzzet Baysal Caddesi’nde çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında at binen 4 kişi, benzin ve motorine yapılan zamları protesto ettiklerini dile getirdi. Bolu Atlı Spor Kulübü üyesi olan 4 kişi, atlarıyla birlikte caddede gezerek vatandaşları at binmeye davet etti.

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