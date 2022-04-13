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Akdeniz’de korkutan deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz’de korkutan deprem

Saat 22.35 itibarıyla Akdeniz'de Girit Adası adası açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5 (Mw), derinliğini 50.50 km olarak duyurdu.

Depreme Türkiye'den en yakın kentin Muğla olduğu belirtildi. Deprem, Akdeniz'de Muğla’nın Datça ilçesi Yazıköy mahallesine 318 km mesafede gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 (Mw), derinliğini 26.7 km olarak duyurdu.

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