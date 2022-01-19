Akılalmaz olay: Pankarta asılan taş ölüme neden oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde Esnaf Odası seçimi için asılan pankarta bağlanan yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki taş, o sırada yolda yürüyen kadının kafasına düştü. Ağır şekilde yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ali Ekber ŞEN

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Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdemli Esnaf Odası'nın salı günü yapılan seçiminde aday olan Fikret Şen'in, fotoğrafının da bulunduğu ve “Esnaf Şen, Fikret Şen” yazılı yaklaşık 10 metre uzunluğundaki pankart seçim günü sabah saatlerinde Alyans Düğün Salonu önündeki yola asıldı. Bir ucu düğün salonuna diğer ucu da elektrik direğine asılan pankartın rüzgardan etkilenmemesi için de ipine yaklaşık 10 kilogram ağırlığında taş bağlandı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde salon girişinde asılı durumda bulunan ve rüzgarın da etkisiyle savrulan pankartta ipe bağlı taş, bir anda bulunduğu yerden kurtularak yoldan geçmekte olan ev hamını 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya'nın kafasına düştü. Taşın düşmesiyle kanlar içinde yere yığılan Altınkaya'ya önce çevredeki esnaflar ile yoldan geçen vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Ağır şekilde yaralanan Altınkaya, olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE KAPSAMLI İNCELEME

Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi çembere alarak delil toplarken, nöbetçi savcı da gerekli incelemeyi yaptı.

PANKARTI BELEDİYE GÖREVLİLERİ Mİ ASTI?

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma sürerken, pankartın kim veya kimler tarafından asıldığının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Söz konusu pankartın salon girişine Erdemli Belediyesi'nin merdivenli aracıyla görevliler tarafından asıldığı öne sürülürken, olayın nöbetçi savcı tarafından titizlikle araştırıldığı öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI DESTEK TOPLANTISI YAPMIŞ

Öte yandan Fikret Şen'in iş yerinde seçimden günler öncesinde Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP'nin destek toplantısı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıya Erdemli Belediye Başkanı MHP'li Mükerrem Tollu, aday Fikret Şen, MHP İlçe Başkanı Fatih Serin, AKP ilçe Başkanı Serdal Kaya, MHP Kadın Kolları Başkanı Müstakime Nur Var ve AKP Kadın Kolları Başkanı Şeyma Dölek katıldı. Başkan Tollu, toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verirken adayları Fikret Şen'e destek olduklarını açıklamıştı.

SEÇİMİ KAYBETTİ

Öte yandan Erdemli Esnaf Odası'nın yapılan seçiminde ise 3 aday yarıştı. Çoğunluğuyla Millet İttifakı'na mensup partiler ve esnafın büyük destek verdiği Halil Metik 1155, pankartına asılan taşın isabet ederek ölümüne neden olduğu Fikret Şen 659, Mehmet Bulut ise 335 oy aldı.