Akkuyu Santrali’nde ölen işçinin görüntüsü ortaya çıktı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yaşanan ölümlü iş kazasının görüntüsü ortaya çıktı. İnşaat alanında elektrik panosu üzerine düşerek yaşamını yitiren Emrah Ballı’yı, bir iş arkadaşı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yapıyor. CHP Mersin Milletvekili bir soru önergesiyle olayı meclis gündemine taşımıştı.

Ali Ekber ŞEN

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Kötü çalışma koşullarıyla sık sık gündeme gelen Akkuyu Nükler Güç Santrali inşaatında yaşanan ve görüntüsü ortaya çıkan iş kazası 10 Kasım 2021'de meydana geldi. 3 çocuk babası 30 yaşındaki Emrah Ballı, çalıştığı alanda elektrik panosunun üzerine düştü.

Olay üzerine sağlık ekipleri ulaşarak müdahalede bulunurken, bir işçinin iş arkadaşını kurtarma çabası dikkat çekiyor. İş arkadaşı tarafından defalarca kalp masajı yapılan Emrah Ballı kurtarılamamıştı.

KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTI

Akkuyu'da yaşanan olayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir soru önergesiyle meclis gündemine taşımıştı. Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, Balı'nın santral sahasında hayatını kaybedip kaybetmediğini sorarak, “Akkuyu Nükleer Santralı inşaatının yapımına başlandığı günden bu zamana kadar hangi gerekçelerle kaç işçimiz yaralanmış, kaç işçimiz hayatını kaybetmiştir?” sorusuna da yanıt aramıştı.

“KAZA DEĞİL CİNAYET”

Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında birçok vahim olay meydana geldiğini hatırlatan CHP'li Başarır, “Bu nükleer santral, ülkemizin belası haline gelmiştir. Özellikle de Mersin ve ülke kamuoyunda hemen hemen her hafta santralda çalışan işçilerimizin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği iddiaları sıklıkla konuşulmaya başlanmıştır. İnsan yaşamı bu kadar ucuz olmamalı. Gerekli tedbirler alınmadığında bir işçimizin hayatını kaybetmesi, iş kazası değil bir iş cinayetidir” ifadelerinde bulunmuştu.

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